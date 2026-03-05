Пять подразделений УФНС по Дагестану закроются с 1 апреля

В Дагестане 1 апреля прекратят работу пять обособленных подразделений регионального управления ФНС России. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

Подразделения закроются по следующим адресам: в селе Леваши (улица А.А. Алиева, 8) в селе Ботлих, в городе Дагестанские Огни (проспект Калинина 11), в селе Магарамкент (улица К. Рамазанова, 6) и селе Касумкент (улица. Т. Хрюгского, 25).

Жители указанных районов и города могут получить услуги ФНС России дистанционно. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисами сайта налоговой службы и порталом госуслуг.

Мария Хоперская