ТАСС: задержанного экс-замминистра обороны Цаликова не лишили мандата регионального депутата

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов остается депутатом Верховного хурала (парламента) Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. 5 марта господина Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества.

По словам собеседника агентства, вопрос о лишении Руслана Цаликова мандата пока не поднимался. Мандат может оставаться до решения суда по делу или быть сложен по собственному желанию, уточнил источник ТАСС. Следующая сессия республиканского парламента запланирована на 17 марта. Собеседник агентства допустил, что на ней обсудят ситуацию с задержанием господина Цаликова.

По версии следствия, Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией. Задержанного также подозревают в получении взяток.