Задержан бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов

Бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова задержали по уголовному делу, сообщил Следственный комитет России. Сегодня Басманный суд Москвы изберет господину Цаликову меру пресечения.

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017 — 2024 годах похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией. Господина Цаликова также изобличили в получении взяток.

Руслану Цаликову предъявлены обвинения:

в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК);

по 12 эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160);

в легализации похищенных денег (ч. 4 ст. 174.1);

по 2 эпизодам получения взятки (ч. 6 ст. 290).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные СКР совместно с ФСБ, следственным и антикоррупционным (ГУЭБиПК) департаментами МВД России.

Руслану Цаликову 69 лет. Он — ближайший соратник Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности России. В 2007 — 2012 годах Руслан Цаликов был заместителем Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС. В мае — ноябре 2012 года — первый заместитель господина Шойгу во время его губернаторства в Московской области. В 2012 — 2024 годах — первый заместитель господина Шойгу в Минобороны, когда тот возглавлял ведомство.