Петербургский суд запретил доступ к ряду сайтов, торговавших «заморской икрой»

Суд заблокировал доступ к ряду интернет-ресурсов, торговавших санкционными продуктами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 5 марта. На 12 сайтах, где не было какой-либо системы ограничения доступа, покупателям предлагали икру, сыр и шпроты из стран Евросоюза.

«Данная информация доступна для свободного просмотра неограниченному кругу пользователей, что влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что свежие огурцы в петербургских магазинах в январе стали дороже на 43,2%. В среднем плодоовощная продукция в начале 2026 года выросла в цене на 11,7%.

Андрей Маркелов