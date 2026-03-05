Минздрав прокомментировал сообщения о нехватке медизделий в больнице на Ставрополье

Минздрав Ставропольского края прокомментировал информацию о нехватке медицинский изделий в Красногвардейской районной больнице. Соответствующий пост опубликовали в Telegram-канале министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что пациенты больницы якобы вынуждены покупать медикаменты и изделия за свои средства.

«На данный момент товарный запас лекарственных препаратов, реактивов, инфузионных растворов, шприцов, перчаток и других медицинских изделий для оказания медицинской помощи составляет 13,3 млн руб.», — рассказали в пресс-службе.

Также планируется поставка лекарств, шприцов и инфузионных систем на 2,2 млн руб.

Мария Хоперская