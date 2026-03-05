Песков прокомментировал задержание экс-замминистра обороны Цаликова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «красного света» на задержание высокопоставленных чиновников никогда не было. Так представитель Кремля прокомментировал для журналиста Александра Юнашева задержание экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никогда красного света не было», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, был ли дан «зеленый свет» силовикам на работу с высокопоставленными чиновниками. «Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Сегодня следственные органы задержали бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. По версии следствия, господин Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией. Чиновника также обвинили в получении взяток. Руслан Цаликов — ближайший соратник Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совбеза РФ.