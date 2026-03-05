Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков прокомментировал задержание экс-замминистра обороны Цаликова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «красного света» на задержание высокопоставленных чиновников никогда не было. Так представитель Кремля прокомментировал для журналиста Александра Юнашева задержание экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никогда красного света не было», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, был ли дан «зеленый свет» силовикам на работу с высокопоставленными чиновниками. «Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Чем известен ближаший соратник Шойгу Руслан Цаликов

Читать далее

Сегодня следственные органы задержали бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. По версии следствия, господин Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией. Чиновника также обвинили в получении взяток. Руслан Цаликов — ближайший соратник Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совбеза РФ.

Новости компаний Все