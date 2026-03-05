ЦАХАЛ заявил о 12 погибших при обстрелах жителях Израиля

12 жителей Израиля погибли при ракетных обстрелах с 28 февраля, заявила представитель ЦАХАЛа Анна Уколова. По ее словам, в Тель-Авиве погиб один человек, в Бейт-Шемеше — девять. Еще двое погибли по дороге в бомбоубежища, утверждает госпожа Уколова.

«Основные повреждения, которые есть на данный момент, это гражданские объекты, как здесь,— обычный жилой квартал в Тель-Авиве»,— сказала Анна Уколова ТАСС.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Об ударе по жилому дому в Бейт-Шемеше израильская сторона заявила 1 марта. По информации Reuters, при атаке пострадали 28 человек.