Иранская ракета попала в жилой дом в Израиле, почти 20 человек пострадали

Баллистическая ракета, выпущенная Ираном, поразила жилой дом в израильском городе Бейт-Шемеш. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал. По последним данным, госпитализированы 17 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Еще два человека — в критическом состоянии, им оказали помощь на месте происшествия.

По данным The Times of Israel, среди пострадавших — 10-летняя девочка. Серия взрывов также произошла в Дубае, Абу-Даби, Дохе и Манаме.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера объявлением войны всем мусульманам. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по Израилю и Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.