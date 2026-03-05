Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на юге страны из-за атак

Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на юге страны после выступления Минобороны с докладом об атаках беспилотниками. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на уведомление для летчиков (NOTAM). На картах Flightradar24 также можно наблюдать отсутствие воздушных судов над южной частью Азербайджана.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что страна была атакована четырьмя дронами, которые летели со стороны Ирана. Там назвали неприемлемым опубликованное ранее заявление Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, где ответственность за атаки возлагалась на Израиль. В ведомстве также указали, что Баку ждет от вооруженных сил Ирана признания факта атаки дронов на Нахичевань и извинений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также осудил иранские атаки на инфраструктуру страны. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с атаками дронов в Нахичевани, которые пришлись на гражданскую инфраструктуру. В ходе предварительного следствия установлено, что один из дронов попал непосредственно в здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики АР. Другой упал возле учебного заведения, расположенного в селе Шакарабад Бабекского района. В результате инцидента пострадали четыре человека.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также руководители Минобороны Ирана, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая