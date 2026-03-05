Жителя Липецкой области заподозрили в хищении 450 тыс. рублей кэшбэка

В Ельце Липецкой области следователи полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы) в отношении 22-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном управлении МВД, фигурант подозревается в махинациях с программой лояльности, в результате которых он мог незаконно получить от банка 450 тыс. руб. под видом кэшбэка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Название банка и имя ельчанина в ведомстве раскрывать «Ъ-Черноземье» не стали, сославшись на необходимость защиты «деловой репутации» финансовой организации и сохранения конфиденциальности «персональных данных».

Схема реализовывалась с декабря 2024 года по октябрь 2025 года. По предварительным данным, подозреваемый использовал карту матери с опцией повышенного вознаграждения для оплаты онлайн-заказов в продуктовых сетях. Всего им было оформлено 15 заказов на общую сумму свыше 930 тыс. руб.. Следствие полагает, что после зачисления кэшбэка фигурант переводил средства себе, после чего отменял покупки и возвращал их полную стоимость на карту.

Банк обратился в органы после того, как выявил признаки преднамеренной «накрутки» выплат. Сотрудники регионального управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД задержали подозреваемого в квартире в Ельце. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Его личность и название банка полиция не раскрывает.

Кабира Гасанова