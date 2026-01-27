В Липецке задержали создателей виртуального «паспортного стола»

Двум жителям Липецка предъявлены обвинения в мошенничестве за создание виртуального «паспортного стола» и подделку миграционных документов (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, фигуранты размещали рекламу на специально созданных интернет-сайтах, а также в социальных сетях и зарубежных мессенджерах. Они предлагали якобы официальное оформление миграционных документов за денежное вознаграждение с последующей курьерской доставкой. По предварительной оценке, в 2024–2025 годах липчане подделали более 800 документов. Предполагаемый незаконный доход может превышать 19 млн руб. Средства конвертировались в цифровую валюту с использованием криптообменников.

Сотрудники полиции задержали организатора криминальной схемы и его сообщника, обеспечивавшего техническую поддержку фишинговых сайтов. В ходе обысков у них были изъяты бланки миграционных документов, гербовые печати, а также компьютерная техника и средства связи.

В конце прошлого года гендиректора липецкой ОЭЗ Александра Базаева и руководителя ее дочерней компании Антона Болгова заподозрили в мошенническом хищении более 1 млн руб. с помощью фиктивного контракта. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кабира Гасанова