В Черкесске ввели в эксплуатацию 360 тысяч квадратных метров жилья за пять лет

Карачаево-Черкесия вошла в число 21 региона, превысившего среднероссийские показатели по строительству нового жилья. Только в Черкесске за последние пять лет в эксплуатацию введено 360 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах (5,2 тыс. квартир). Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава КЧР Рашид Темрезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году в Черкесске в эксплуатацию введено почти 89 тыс. кв. м жилья в МКД. Однако рекордным для столицы региона стал 2023 года, когда было постоянно 155 тыс. кв. м. жилых площадей.

Глава республики добавил, что необходимо сохранить наметившуюся динамику.

Наталья Белоштейн