«Лента» запускает собственный бренд энергетиков Voltrix

Ритейлер «Лента» в конце февраля подал заявку на регистрацию товарного знака Voltrix, под которым планирует выпускать энергетические напитки. Это первая собственная торговая марка сети в данном сегменте. В компании от комментариев отказались.

Интерес к энергетикам проявляют и другие игроки FMCG-рынка. В январе заявки на регистрацию новых брендов подали «Балтика», PepsiCo и «Магнит». Спрос на тонизирующие напитки продолжает расти: по данным «Эвотор», в 2025 году продажи в натуральном выражении увеличились на 19%, в денежном — на 34%. Средняя цена за литр выросла на 12%, достигнув в феврале 277 руб.

Рынок развивается, несмотря на введенный в марте 2025 года запрет продажи энергетиков несовершеннолетним. Ограничения не привели к спаду, поскольку основными потребителями стали взрослые люди, подходящие к выбору напитков осознанно. В Metro продажи энергетиков за год выросли на 30%, а в «Пятерочке» СТМ-энергетик «100 кВт» прибавил 52%.

