Ритейлеры заряжаются напитками

Ритейлер «Лента» запустит новый бренд энергетических напитков Voltrix. Популярность этого сегмента не падает, так как на него теперь переориентировалась часть взрослых потребителей. Однако новые марки вряд ли смогут конкурировать с лидерами, считают эксперты, зато позволят сетям быть менее зависимыми от растущих цен поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Лента» в конце февраля 2026 года подала заявку на регистрацию товарного знака Voltrix, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Под этим брендом ритейлер будет производить энергетические напитки, которые до этого не были в ассортименте продукции под собственной торговой маркой (СТМ) сети. В сети отказались от комментариев.

В развитии такой продукции заинтересованы и другие компании из индустрии FMCG. В январе этого года «Балтика», PepsiCo и «Магнит» подали заявки на регистрацию брендов Zvonko и Zvonko play, Mystic Energy, а также My Rules.

По данным оператора фискальных данных «Эвотор», в 2025 году продажи энергетиков в натуральном выражении увеличились на 19% год к году, в денежном — на 34%. Сказался заметный рост цен на такую продукцию. По данным «Эвотора», средняя стоимость такого напитка по итогам 2025 года увеличилась на 12% год к году, до 260 руб. за литр, в феврале 2026 года энергетики в среднем стоили 277 руб. за литр, что на 13% больше год к году. По оценке Ассоциации компаний розничной торговли, в ассортименте крупных сетей обычно представлено 30–120 позиций энергетиков.

В 2025 году на энергетические напитки приходилось 19% от всего денежного оборота в категории безалкогольных напитков, следует из данных NTech. Энергетики остаются одним из драйверов рынка напитков, считает гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева. Сегмент растет, несмотря на введенные ограничения, такая продукция для профильных компаний и ритейлеров становится важным элементом диверсификации портфеля, добавляет исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

С 1 марта 2025 года действует запрет на продажу энергетических напитков для несовершеннолетних на всей территории РФ (ранее ограничение действовало лишь в части регионов). Кроме того, продукцию нельзя реализовывать через онлайн-площадки и вендинговые аппараты.

Ограничения, которые были приняты ранее, направлены в первую очередь на несовершеннолетних, поэтому это не привело к резкому снижению спроса, отмечает Алла Андреева:

«Сейчас основной потребитель тонизирующих напитков — это люди среднего возраста, подходящие к потреблению энергетиков осознанно».

Продуктовые сети также отмечают популярность энергетических напитков. В Metro по итогам 2025 года продажи энергетиков выросли на 30% год к году, а их доля в структуре безалкогольных напитков составила 49% в натуральном выражении, рассказали в компании. В сети «Пятерочка» (входит в X5) продажи СТМ-энергетика «100 кВт» выросли на 52% год к году в натуральном выражении.

Новинка «Ленты» вряд ли сможет подвинуть лидирующие бренды, например Adrenaline Rush, но в целом СТМ-энергетики могут стать для ритейлеров высокомаржинальным продуктом, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Этот сегмент еще не достиг точки насыщения рынка, поэтому можно ожидать появления новых продуктов, прогнозирует Алла Андреева.

Развитие СТМ позволяет ритейлерам быть менее зависимыми от закупочных цен поставщиков, продолжающих повышаться. За последний год только «Лента» объявила о прекращении сотрудничества с британским производителем Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Durex и Calgon). Тогда стороны не смогли договориться об условиях работы. В начале марта 2026 года «Лента» приостановила поставки в магазины сети продукции «Мултон партнерс» («Добрый», Rich, Burn, Bon Aqua) из-за непрозрачных условий, сообщили в компании.

Алина Мигачёва, Владимир Комаров