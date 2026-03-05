Венгрия не сообщит Украине об освобожденных из российского плена венграх

Венгрия не будет предоставлять Украине информацию о двух закарпатских венграх, освобожденных накануне из российского плена. Об этом сообщил на встрече с журналистами руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Министерство иностранных дел Украины, несмотря на свой запрос, не получит никакой информации об этих двух мужчинах, поскольку они являются гражданами Венгрии. К сожалению, Украина предпочла бы видеть этих людей, имеющих двойное гражданство, мертвыми, но мы рады, что они живы»,— сказал господин Гуйяш (цитата по ТАСС).

4 марта во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто президент России Владимир Путин заявил о решении освободить из плена двух граждан Венгрии. По его словам, у военнослужащих было двойное гражданство: украинское и венгерское. Они были «принудительно мобилизованы» на Украине и попали в российский плен, сообщил господин Путин. Двое граждан Венгрии вернулись в Будапешт на самолете вместе с Петером Сийярто.