В Пензе задержали директора УК после падения на подростка глыбы льда

В Пензе правоохранители задержали директора управляющей компании, ответственной за содержание жилого дома №90а на ул. Суворова. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Днем 3 марта глыба льда упала с крыши дома на 17-летнего подростка. В результате юноша получил травмы. Медики квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным портала «Дом.минжкх», дом обслуживает УК «Без проблем». Руководит компанией Артем Балаев.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении директору обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Нина Шевченко