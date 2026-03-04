В Пензе задержали директора УК после падения на подростка глыбы льда
В Пензе правоохранители задержали директора управляющей компании, ответственной за содержание жилого дома №90а на ул. Суворова. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ
Днем 3 марта глыба льда упала с крыши дома на 17-летнего подростка. В результате юноша получил травмы. Медики квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.
Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По данным портала «Дом.минжкх», дом обслуживает УК «Без проблем». Руководит компанией Артем Балаев.
В настоящий момент решается вопрос о предъявлении директору обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается.