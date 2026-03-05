В Петербурге ребенок попал в больницу после ДТП с электровелосипедом

Ребенка госпитализировали после дорожного инцидента с участием электровелосипеда в Кировском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 4 марта в 20:05 у дома 115 по проспекту Народного Ополчения 25-летний молодой человек, управлявший электровелосипедом Kugoo Kirin, сбил ребенка, шедшего по тротуару в сопровождении мамы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Вынесено определение о возбуждении дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.30 КоАП РФ). Полиция проводит проверку.

Артемий Чулков