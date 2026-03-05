Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Перекрытие улицы в центре Ярославля продлили до апреля

В Ярославле участок улицы Нахимсона будет перекрыт для движения автомобилей до 1 апреля. Об этом сообщили в мэрии.

Дорога перекрыта на участке от улицы Первомайской до Андропова с 3 марта в связи с проведением работ «Ярославльводоканлом». По информации «Ъ-Ярославль», ведется замена водопровода. Открыть улицу планировали поздно вечером 4 марта, однако теперь перекрытие продлено.

«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период проведения дорожных работ»,— указывается в сообщении мэрии.

Алла Чижова

