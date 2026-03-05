Бывшего главу Либертарианской партии России объявили в федеральный розыск

Бывшего председателя незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Ярослава Конвея объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в организации.

Фото: @YaroslavConway Ярослав Конвей

Фото: @YaroslavConway

О преследовании активиста ранее не сообщалось, отметили в ЛПР. В карточке розыска в качестве контактных данных указан номер отдела полиции № 1 в его родном городе Омске.

Как отметили в публикации, в 2024–2025 годах господина Конвея четыре раза штрафовали по статье о публикации материалов без маркировки как «участника юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов». В партии предположили, что обвинение касается правозащитного проекта «Первый отдел» (объявлен иноагентом). Поводом могли стать посты в его личном Telegram-канале, видео на личном YouTube-канале, а также публикации на сайте проекта с письмами и последним словом двух политзаключенных.

Ярослав Конвей возглавлял Либертарианскую партию в 2020–2023 годах. В организации отметили, что он покинул Россию весной 2021 года «из-за угрозы политического преследования».

Ранее сегодня полиция задержала члена ЛПР и бывшую главу петербургского штаба политика Бориса Надеждина Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом). Спустя несколько часов ее отпустили без составления протокола.