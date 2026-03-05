Бывшую главу петербургского штаба Надеждина отпустили из полиции

Экс-главу штаба политика Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом) отпустили из полиции без составления протокола. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Дарья Хейкинен (объявлена иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дарья Хейкинен (объявлена иноагентом)

«Отпустили без протокола, написала объяснение»,— уточнила активистка.

По данным незарегистрированной Либертарианской партии России, в которой состоит госпожа Хейкинен (объявлена иноагентом), к активистке домой пришел участковый с требованием взять мазок из зева для анализа ДНК. Поскольку процедура добровольна, Дарья Хейкинен (объявлена иноагентом) отказалась, рассказали в партии. После этого участковый задержал активистку и отвез в 42-е отделение МВД. В полиции ей пришлось написать объяснение.

О задержании бывшей главы петербургского штаба Бориса Надеждина стало известно около двух часов назад. В мае 2025 года петербургский районный суд арестовал Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом) на восемь суток по делу о демонстрации атрибутики и символики экстремистских организаций. Тогда активистка выложила в Telegram фото основателя ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) Алексея Навального.

Дарью Хейкинен внесли в реестр иноагентов в июне 2025 года. Минюст утверждает, что она распространяла материалы иноагентов и фейки о решениях российских властей.