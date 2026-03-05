Махачкала в 2025 году собрала 26 млн рублей турналога

Махачкала возглавила муниципалитеты Дагестана по поступлениям туристического налога в 2025 году — город получил 26 млн руб., сообщили в пресс-службе министерства туризма и народных промыслов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общие сборы по региону достигли 49,8 млн руб. и превысили план в 32,2 млн руб., передали данные управления ФНС России по Дагестану. Махачкала обеспечила половину этих доходов, Каспийск добавил 7,6 млн руб., Дербент — 4,4 млн руб.

Туристический налог заработал в Дагестане с начала 2025 года в большинстве городов и районов, включая Буйнакск, Гунибский, Кизилюртовский, Ахтынский, Шамильский, Унцукульский и Цумадинский районы. Гостиницы, гостевые дома и базы отдыха платят 1% от стоимости проживания, минимум 100 руб. за сутки. Муниципалитеты ввели налог по нормам главы 33.1 НК РФ, он заменил курортный сбор и идет напрямую в местные бюджеты. К концу года налог затронул 262 объекта размещения в шести городах и 22 районах, 246 плательщиков подали декларации.

Итоговые сборы составили 48,9 млн руб. — на 17,5 млн руб. больше плана, с исполнением на 156%. На 1 декабря 2025 года ФНС зафиксировала 47,5 млн руб., где Махачкала выполнила план на 100%, Каспийск и Дербент отстали. Третий квартал принес пик — 27,7 млн руб., что отражает рост турпотока. В декабре дагестанские СМИ подтвердили лидерство Махачкалы с 26 млн руб.

С 1 января 2026 года НК РФ разрешает ставку до 2%, и большинство муниципалитетов Дагестана ее повысили. Министерство туризма советует тратить деньги на инфраструктуру: благоустройство зон отдыха, ремонт тротуаров, реконструкцию достопримечательностей и общественные пространства. Владельцы отелей обязаны подавать декларации до 25-го числа месяца после квартала и платить налог до 28-го.

Семинары ФНС в Махачкале разъясняли правила еще в апреле 2025 года. Рост сборов подтверждает подъем туризма: налог стимулирует инвестиции в сервисы и городскую среду.

Станислав Маслаков