Целого «Сбера» мало

В 2025 году объем вознаграждения, полученного страховыми брокерами, сократился впервые за восемь лет. Во многом это произошло за счет снижения показателей крупнейших компаний, в первую очередь «Страхового брокера Сбербанка». Однако и в целом для рынка прошлый год был негативным, когда из-за роста стоимости заемных средств клиенты отказывались от новых проектов, сокращали операционные расходы, в частности, на страхование.

По итогам 2025 года выручка страховых брокеров составила чуть больше 21 млрд руб., сократившись на 1,4%, следует из данных Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Снижение, пусть и символическое, произошло впервые за восемь лет (когда АПСБ начала публиковать результаты посредников). При этом в предшествующие годы выручка уверенно росла, в частности, в 2024 году — более чем на 11%.

Во многом сокращение было связано со слабым результатом одного из лидеров рынка — «Страхового брокера Сбербанка». В 2025 году выручка компании сократилась на 880 млн руб., до 3,7 млрд руб., и без учета ее результата рынок мог продемонстрировать рост на 3%. В компании отметили, что падение выручки за прошлый год «объясняется снижением экономической активности клиентов и сокращением размера среднего чека».

Участники рынка также связывают снижение показателей брокера со сменой стратегии. В частности, год назад обсуждалось его перепрофилирование и даже не исключалось закрытие компании (см. “Ъ” от 5 мая 2025 года). Тогда ее покинули несколько топ-менеджеров и был приостановлен наем новых сотрудников. Но в июле прошлого года стало известно, что компанию возглавила Елена Перфильева, занимавшая ранее должность директора страховой вертикали финансового маркетплейса «Банки.ру».

Как рассказали два источника “Ъ” на рынке страхования, в настоящее время «Страховой брокер Сбербанка» планирует создать маркетплейс для юридических лиц. Причем предполагается сосредоточиться на сегменте МСП, поскольку крупных клиентов заберет «СберСтрахование», уточняет один из собеседников “Ъ”.

В самом брокере отметили, что в настоящее время компания сконцентрирована «на обновлении бизнес-модели, внедрении продуктовых решений и развитии новых каналов продаж». Кроме того, в приоритете находится «цифровизация операционных и клиентских процессов с применением современных инструментов, в том числе AI-моделей». Вместе с тем брокер подчеркивает, что развивает все клиентские сегменты. «Крупный бизнес был и остается нашим ключевым приоритетом, мы сохраняем полный спектр обязательств перед текущими клиентами из этого сегмента»,— отмечают там. В отношении МСП в компании отмечают, что «речь идет не о "смещении фокуса", а о закрытии потребностей данного сегмента с помощью адекватных его запросам инструментов».

Снижение показателей в 2025 году продемонстрировали и другие крупнейшие игроки — «Эльбрус» (на 20%, до 1,1 млрд руб.), «РК Страховой брокер» (на 8%, до 5,1 млрд руб.), АСТ (на 1%, до 2,4 млрд руб.). «В 2024 году из-за прихода нескольких крупных, но разовых клиентов плавность роста за последние несколько лет была немного трансформирована в сторону более значительного роста, но потом мы вернулись к ранее намеченной программе развития бизнеса»,— поясняет исполнительный директор по страхованию страхового брокера «Эльбрус» Катерина Якунина. В «РК Страховой брокер» и АСТ не ответили на запрос “Ъ”.

Сокращение бизнеса ряда крупных брокеров может быть связано в том числе со сложившейся экономической ситуацией, которая отразилась на страховании юрлиц. «Деятельность страховых брокеров сконцентрирована в сегменте non-life-страхования, но это направление по итогам 2025 года почти не выросло»,— отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. В последнее время классическое корпоративное страхование переживает не самые лучшие времена — «дорогие заемные деньги, отказ от новых проектов в пользу сохранения уже существующих, сокращение операционных расходов, в том числе через отказ от страхования», перечисляет госпожа Якунина.

Участники рынка отмечают, что добиваться роста показателей можно через диверсификацию и углубление работы с клиентами. Однако, по оценке директора по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армена Гюлумяна, при сохранении текущих макрофакторов и без адаптации бизнес-моделей в целом для рынка «объем услуг может остаться на уровне 2025 года».

