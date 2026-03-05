В Петербурге задержали бывшую главу городского штаба Надеждина
Правоохранительные органы задержали бывшую главу петербургского штаба политика Бориса Надеждина Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом). Об этом она сообщила в Telegram-канале. С чем связано задержание, не уточняется.
Дарья Хейкинен (признана иноагентом)
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Дарья Хейкинен (объявлена иноагентом) написала, что ее везут в 42-й отдел регионального управления МВД по Красносельскому району.
В мае 2025 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом) на восемь суток по делу о демонстрации атрибутики и символики экстремистских организаций. Речь шла о фото основателя ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) Алексея Навального. Госпожа Хейкинен (объявлена иноагентом) выложила фото в Telegram-канале.
В реестр иноагентов Дарью Хейкинен внесли в июне 2025 года. По версии Минюста, она распространяла материалы иноагентов и фейки о решениях российских органов власти.