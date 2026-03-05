В Петербурге задержали бывшую главу городского штаба Надеждина

Правоохранительные органы задержали бывшую главу петербургского штаба политика Бориса Надеждина Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом). Об этом она сообщила в Telegram-канале. С чем связано задержание, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Хейкинен (признана иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дарья Хейкинен (признана иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дарья Хейкинен (объявлена иноагентом) написала, что ее везут в 42-й отдел регионального управления МВД по Красносельскому району.

В мае 2025 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дарью Хейкинен (объявлена иноагентом) на восемь суток по делу о демонстрации атрибутики и символики экстремистских организаций. Речь шла о фото основателя ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) Алексея Навального. Госпожа Хейкинен (объявлена иноагентом) выложила фото в Telegram-канале.

В реестр иноагентов Дарью Хейкинен внесли в июне 2025 года. По версии Минюста, она распространяла материалы иноагентов и фейки о решениях российских органов власти.