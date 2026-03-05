Признанного погибшим бойца СВО вернули в Россию во время обмена

С Украины возвращен российский военнослужащий, который ранее был признан погибшим во время СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 5 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200».

«Сегодня удивительный момент, когда по обмену военнопленными возвращаются домой многие наши ребята — 200 человек. И в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым»,— сказала госпожа Москалькова, которая встретила российских военнослужащих на белорусско-украинской границе (цитата по ТАСС).

В Белоруссии российским военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации. Посредниками при обмене между Россией и Украиной стали ОАЭ и США, сообщило российское Минобороны.