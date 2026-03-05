В Ярославле наградили спортсменов за спасение человека на лыжном марафоне

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградил спортсменов, которые оказали помощь человеку на Деминском лыжном марафоне. Награждение состоялось в правительстве области перед заседанием антитеррористической комиссии.

Фото: Алексей Фокин, администрация Рыбинска

«Отметили трех героев, которые спасли жизнь участника XIX Деминского марафона. Во время гонки на 50 км спортсмену стало плохо. Первым к пострадавшему подоспел житель Костромы Павел Матасов и сразу приступил к сердечно-легочной реанимации. Он выиграл драгоценное время до прибытия врачей. Затем подключились московский хирург Александр Хачатуров и врач скорой помощи из Балашихи Сергей Зобов»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что марафон прошел под Рыбинском 27 февраля – 1 марта. Спортсмена увезла скорая помощь в больницу, где он пришел в сознание. Пострадавший пояснял, что заболел накануне старта, но решил не отказываться от гонки. Он поблагодарил всех, кто принял участие в его спасении.

Алла Чижова