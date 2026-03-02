На лыжном марафоне в Демино спасли человека
28 февраля во время XIX Ростех Деминского лыжного марафона одному из участников стало плохо, его удалось спасти. Об этом сообщается на официальной странице марафона во ВКонтакте.
Фото: Правительство Ярославской области
Участника, не подающего признаков жизни, обнаружили на 28-м километре трассы другие лыжники — Павел Матасов, Александр Хачатуров (врач-хирург из Москвы) и Сергей Зобов (врач скорой помощи из Балашихи). Они начали делать непрямой массаж сердца и другие реанимационные мероприятия. Затем приехала дежурившая на соревнованиях машина скорой помощи. Лыжника удалось реанимировать и переправить в больницу № 1 Рыбинска. Там он пришел в сознание, его состояние оценивается как стабильное.
Пострадавший пояснил, что заболел накануне старта, однако решил не отказываться от гонки. Он поблагодарил всех, кто принял участие в его спасении.