Пропавших в тундре шесть дней назад братьев обнаружили на Чукотке

В Чукотском АО завершилась операция по поиску двух братьев, которые пропали 28 февраля. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и противопожарной службы, спасательная операция в Провиденском районе завершена успешно.

«В 11:25 из Эгвекинота вылетел вертолет Ми-8. В 13:30 экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее поселка. В 14:20 мужчины уже были доставлены в Эгвекинот. В медицинской помощи они не нуждаются. Причиной задержки стала поломка техники – у снегоболотохода сломалась полуось»,— говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что водители снегоболотохода «Трекол» — жители села Янракыннот, родные братья. Они везли в свой населенный пункт коммерческий груз из Анадыря. Из поселка Эгвекинот в Янракыннот они выехали вечером 28 февраля и после этого на связь не выходили. В оперативные службы информация об их пропаже поступила 4 марта.

Ирина Тимофеева, Анадырь