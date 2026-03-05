Вездеход с двумя людьми пропал на Чукотке

На Чукотке началась операция по поиску двух пропавших жителей села Янракыннот. В окружном департаменте гражданской защиты и противопожарной службы сообщили, что информация о происшествии поступила в оперативные службы 4 марта.

«Вечером 28 февраля двое мужчин выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе "Трекол". До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Сегодня в 11:25 вертолет Ми-8 приступил к обследованию местности в Провиденском и Иультинском районах»,— указано в сообщении.

Из Анадыря к месту происшествия выехали два вездехода. Они помогут в проведении наземной поисковой операции. Как уточнили в департаменте, пропавшие мужчины — родные братья 1976 и 1983 годов рождения. На снегоболотоходе они везли коммерческий груз из Анадыря в Янракыннот. Спасатели рекомендуют отправляться в такие поездки только со спутниковым телефоном, но такой связи у них не было.

Ирина Тимофеева, Анадырь