Песков: Россия ожидает следующего раунда переговоров по Украине

Россия открыта к переговорам по Украине и ожидает следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что по объективным причинам сейчас сложилась пауза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы. Мы заинтересованы, ожидаем следующего раунда»,— сказал господин Песков в интервью «Вестям» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нет оснований считать переговоры по Украине ширмой. По словам министра, Россия находится в контакте с американской стороной.

17-18 февраля в Женеве завершился третий раунд трехсторонних консультаций Украины, России и США. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными. СМИ сообщали, что следующая встреча может пройти в конце февраля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что они должны были пройти 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за войны на Ближнем Востоке необходимо найти другую площадку.

