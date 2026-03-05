Песков: Россия ожидает следующего раунда переговоров по Украине
Россия открыта к переговорам по Украине и ожидает следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что по объективным причинам сейчас сложилась пауза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы. Мы заинтересованы, ожидаем следующего раунда»,— сказал господин Песков в интервью «Вестям» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нет оснований считать переговоры по Украине ширмой. По словам министра, Россия находится в контакте с американской стороной.
17-18 февраля в Женеве завершился третий раунд трехсторонних консультаций Украины, России и США. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными. СМИ сообщали, что следующая встреча может пройти в конце февраля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что они должны были пройти 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за войны на Ближнем Востоке необходимо найти другую площадку.