Лавров: нет оснований считать переговоры по Украине ширмой

Россия не видит оснований подозревать, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются ширмой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами»,— сказал Сергей Лавров во время посольского круглого стола о ситуации на Украине.

17-18 февраля в Женеве завершился третий раунд трехсторонних консультаций Украины, России и США. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными. СМИ сообщали, что следующая встреча может пройти в конце февраля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что они должны были пройти 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за войны на Ближнем Востоке необходимо найти другую площадку.

Лусине Баласян