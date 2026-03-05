Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров: нет оснований считать переговоры по Украине ширмой

Россия не видит оснований подозревать, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются ширмой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами»,— сказал Сергей Лавров во время посольского круглого стола о ситуации на Украине.

17-18 февраля в Женеве завершился третий раунд трехсторонних консультаций Украины, России и США. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными. СМИ сообщали, что следующая встреча может пройти в конце февраля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что они должны были пройти 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за войны на Ближнем Востоке необходимо найти другую площадку.

Лусине Баласян

