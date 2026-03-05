Цыганская группировка похитила у участников СВО более 40 млн рублей

Сотрудники СКР и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, преимущественно состоявшей из этнических цыган, узнал «Ъ». Группировка на протяжении 2024–2025 годов совершала хищения выплат, предназначенных для участников спецоперации. По данным следствия, жертвами мошенников стали не менее 60 человек, а доказанный ущерб превысил 44 млн руб.

Злоумышленники находили граждан с маргинальным образом жизни, приводили их в порядок и отправляли в пункты отбора на контрактную службу. После подписания контракта бойцам выплачивалась лишь незначительная часть положенных средств — около 300–400 тыс. руб.

Основные суммы присваивались членами группировки, для чего на них оформлялись доверенности на управление финансами, а также использовались фиктивные браки. Контракты заключались преимущественно в регионах с наиболее высокими выплатами, например в Татарстане, где подписант мог получить до 2 млн руб., однако до бойцов эти деньги не доходили. Мошенники также получали компенсации за ранения и выплаты в случае гибели военнослужащих.

В настоящее время по делу проходят семь фигурантов, в том числе жительница Татарстана. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Пятеро обвиняемых арестованы. Для возмещения ущерба 24 потерпевшим наложен арест на имущество фигурантов на сумму около 35 млн руб. Следствие не исключает, что в схеме могли участвовать должностные лица и нотариусы, а также рассматривает возможность переквалификации обвинения на организацию преступного сообщества.

