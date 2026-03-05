Табор уходит в дело

Как стало известно “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России и ФСБ разоблачили группировку мошенников, которые в течение как минимум года совершали махинации в отношении участников СВО. Предполагается, что жертвами бригады, состоявшей в основном из этнических цыган, стали порядка 60 человек. Вначале злоумышленники убедили их заключить контракты с военными, а потом оформили получение выплат на их фиктивных жен. Следствие не исключает, что в доле с мошенниками были чиновники и нотариусы.

«До баронов еще не добрались, но активные следственные действия продолжаются»,— сообщил “Ъ” 5 марта источник, близкий к оперативно-следственной бригаде, разбирающейся в обстоятельствах громкого уголовного дела.

Дело расследуется следственными органами Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники регионального УФСБ. Они и вышли на группу, преимущественно состоявшую из цыган, которая только по уже доказанным эпизодам получила 44 млн руб. вместо участников СВО.

Схема действовала в 2024–2025 годах. Участники группы находили маргинальных граждан, в том числе бомжей и алкоголиков, приводили их в порядок и отправляли в пункты отбора на контрактную службу, где с ними подписывались соглашения на участие в СВО. Подписантам выплачивалась какая-то часть положенных выплат — порядка 300–400 тыс. руб., но основные суммы получали члены организованной преступной группировки. На последних для этого оформлялись доверенности на управление финансами военнослужащих, также использовались фиктивные браки.

По данным источника “Ъ”, контракты заключались в регионах, где участникам СВО были положены наиболее внушительные выплаты. Чаще всего в Татарстане, где подписант получал 2 млн руб. Всех денег он, правда, так и не видел. Из дальнейших выплат бойцам также практически ничего не доставалось.

Присваивали участники схемы компенсации за ранения и «гробовые» — учитывая их физическое состояние, здоровье и уровень подготовки, такие контрактники, как правило, оставались в живых недолго.

Сейчас в деле семь фигурантов, в том числе жительница Татарстана, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пятерым из них по ходатайствам следствия судами избрана мера пресечения в виде ареста. Обвиняемым и подозреваемым, напомним, по закону можно отправиться на СВО, избежав благодаря участию в боевых действиях уголовного преследования, однако никто из фигурантов данного расследования оказаться на передовой пока не хочет.

Учитывая масштабы, многоэпизодность и региональную разветвленность событий, отраженных в уголовном деле, обвиняемым в перспективе грозит уголовное преследование за организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ) и до 20 лет заключения. Для компенсации ущерба потерпевшим, а их в деле уже 24 человека, арестовано имущество злоумышленников на сумму почти 35 млн руб.

Николай Сергеев