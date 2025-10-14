Тамбов стал аутсайдером зарплатного рейтинга крупных городов РФ

По итогам первого полугодия 2025 года Тамбов занял 89-е место (из 100) среди крупных городов России по уровню зарплат. Это самый низкий показатель в Черноземье. Такие данные приводятся в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Аналитики проранжировали города по соотношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. В январе–июне средний заработок жителя Тамбовской области составил 58,1 тыс. руб., что на 16,9% больше прошлогоднего уровня. На эти деньги жители могут позволить себе только 2,63 потребительского набора — их рассчитывают исходя из цен на стандартный перечень товаров и услуг, необходимых для жизни.

Курск занял 87-ю строчку рейтинга. По итогам первого полугодия 2025 года средняя зарплата жителей облцентра составила 61,2 тыс. руб., это на 16,2% выше прошлогоднего уровня. На эту сумму куряне могут приобрести 2,64 потребительского набора.

Далее следует Орел, который находится на 84-м месте. Средняя зарплата — 58 тыс. руб., что позволяет приобрести 2,69 потребнабора. Увеличилась зарплата по сравнению с 2024-м на 14,8%.

Воронеж занял 61-ю строку рейтинга. Чистая средняя заработная плата в месяц — 73,4 тыс. руб. На эту сумму жители смогут позволить 3,10 потребнабора. По сравнению с прошлым годом уровень зарплаты вырос на 15,2%.

На 47-м месте находится Старый Оскол Белгородской области. Зарплата там увеличилась на 13,5% и составила 71,5 тыс. руб. Этого хватит на приобретение 3,31 потребительского набора.

На 44-м месте находится Белгород. Относительно первого полугодия 2024-го зарплата выросла на 18,9% — до 72,7 тыс. руб. Жители могут приобрести 3,36 потребительского набора.

Лидером среди городов Черноземья стал Липецк, он находится на 37-м месте. Средняя зарплата — 75,7 тыс. руб., ее хватает на 3,51 потребительского набора. По сравнению с первым полугодием 2024 года рост на 15,3%.

Мария Свиридова