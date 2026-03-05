Fars: Иран узнал имена участников удара по школе в Минабе

Власти Ирана выяснили всю информацию об участниках удара по начальной школе для девочек в иранском городе Минабе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на «информированные источники».

«Личности пилотов, авиабаза, с которой они вылетели, и национальности этих преступников определены с точностью»,— сообщает агентство. По словам его источников, «принимаются необходимые меры для жесткого и решительного ответа на это преступление». Агентство не сообщает имен пилотов или их гражданство.

Школа попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. По данным иранских СМИ, число погибших в результате удара по учебному заведению составило 168 человек. Еще 95 пострадали.

Николай Зубов