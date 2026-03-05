Китай снижает амбиции ради качества роста

В 2026 году рост экономики Китая должен составить 4,5–5% — такой ориентир обозначил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Отказ от традиционной цели в 5% в пользу более скромного показателя объясняется надеждой на «качественный» рост с опорой на внутреннее потребление. С учетом усиливающейся внешней неопределенности такая модель выглядит более перспективной, однако требует от властей дополнительных усилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Госсовета КНР Ли Цян (в центре)

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters Премьер Госсовета КНР Ли Цян (в центре)

Рост китайской экономики в 2026 году составит 4,5–5%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. В прошлом году ВВП страны, как и планировали власти, увеличился на 5%. Напомним, это расширение было во многом обеспечено активным ростом экспорта: на 5,5%, до $3,77 трлн (см. “Ъ” от 15 января).

На фоне усиливающихся внешних рисков (речь идет прежде всего о тарифной войне с США) китайские власти считают необходимым «переориентировать» рост. Если до сих пор он опирался главным образом на внешнюю торговлю, то теперь должен — на внутреннее потребление. «Задача перехода к новым драйверам роста непроста»,— признал Ли Цян, подчеркнув, что дисбаланс между сильным предложением и слабым спросом в стране «выражен заметно». Именно поэтому новая годовая цель — наименее амбициозная с 1991 года.

«Качественный» рост потребует от властей дополнительной поддержки экономики, отметил премьер. Один из ключевых фокусов — рынок недвижимости. Пока новых мер по выводу сектора из кризиса не названо — Ли Цян обозначил лишь общие ориентиры: сокращение избыточного предложения, обеспечение своевременной сдачи жилых домов в эксплуатацию и содействие строительству качественного и безопасного жилья. На фоне кризиса объем инвестиций в сферу недвижимости в Китае продолжает последовательно снижаться: в 2025 году такие вложения просели на 17,2%, составив примерно 8,27 трлн юаней ($1,8 трлн).

Дополнительно стимулировать власти намерены и внутреннее потребление в целом. Однако и в этой части конкретных предложений пока мало. Одна из немногих анонсированных мер — расширение программы по субсидированию процентных ставок по потребительским кредитам. Сейчас список целей, на которые можно получить такие льготные займы, крайне ограничен. Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет заметна «отдача» и от уже введенных мер — в частности, от программы по восстановлению испорченной кредитной истории, которая заработала в этом году.

Кристина Боровикова