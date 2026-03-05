Китай снижает амбиции ради качества роста
Поддержать увеличение ВВП КНР должен внутренний спрос
В 2026 году рост экономики Китая должен составить 4,5–5% — такой ориентир обозначил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Отказ от традиционной цели в 5% в пользу более скромного показателя объясняется надеждой на «качественный» рост с опорой на внутреннее потребление. С учетом усиливающейся внешней неопределенности такая модель выглядит более перспективной, однако требует от властей дополнительных усилий.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян (в центре)
Фото: Florence Lo / Pool / Reuters
Рост китайской экономики в 2026 году составит 4,5–5%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. В прошлом году ВВП страны, как и планировали власти, увеличился на 5%. Напомним, это расширение было во многом обеспечено активным ростом экспорта: на 5,5%, до $3,77 трлн (см. “Ъ” от 15 января).
На фоне усиливающихся внешних рисков (речь идет прежде всего о тарифной войне с США) китайские власти считают необходимым «переориентировать» рост. Если до сих пор он опирался главным образом на внешнюю торговлю, то теперь должен — на внутреннее потребление. «Задача перехода к новым драйверам роста непроста»,— признал Ли Цян, подчеркнув, что дисбаланс между сильным предложением и слабым спросом в стране «выражен заметно». Именно поэтому новая годовая цель — наименее амбициозная с 1991 года.
«Качественный» рост потребует от властей дополнительной поддержки экономики, отметил премьер. Один из ключевых фокусов — рынок недвижимости. Пока новых мер по выводу сектора из кризиса не названо — Ли Цян обозначил лишь общие ориентиры: сокращение избыточного предложения, обеспечение своевременной сдачи жилых домов в эксплуатацию и содействие строительству качественного и безопасного жилья. На фоне кризиса объем инвестиций в сферу недвижимости в Китае продолжает последовательно снижаться: в 2025 году такие вложения просели на 17,2%, составив примерно 8,27 трлн юаней ($1,8 трлн).
Дополнительно стимулировать власти намерены и внутреннее потребление в целом. Однако и в этой части конкретных предложений пока мало. Одна из немногих анонсированных мер — расширение программы по субсидированию процентных ставок по потребительским кредитам. Сейчас список целей, на которые можно получить такие льготные займы, крайне ограничен. Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет заметна «отдача» и от уже введенных мер — в частности, от программы по восстановлению испорченной кредитной истории, которая заработала в этом году.