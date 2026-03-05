Посевам озимого рапса на Ставрополье угрожает альтернариоз

Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра усилили фитомониторинг озимого рапса на площади более 94 тыс. га, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

Весна 2026 года несет риски для этой масличной культуры: болезни активизируются с потеплением, требуя оперативных мер от аграриев. Регулярные обследования помогают минимизировать потери урожая и сохранить рентабельность посевов.

Филиал проверил 17,4 тыс. га посевов на болезни за зиму. Альтернариоз обнаружили на небольших площадях в Александровском, Ипатовском и Минераловодском районах — уровень заражения остается низким. Однако с повышением температуры выше 5–8 °C и ростом влажности грибок распространится по листьям, стеблям и стручкам. Листья покрываются темными пятнами, которые сливаются и вызывают усыхание; стебли темнеют полосами, а стручки деформируются.

Заболевание бьет по фотосинтезу: растения замедляют рост, теряют семена и качество урожая. При низком поражении аграрии применяют биопрепараты с ранней весны — это экологичный способ контроля без химической нагрузки на почву. Вредители пока отсутствуют: на 12,8 тыс. га их не нашли, но фермеры ждут активации блошек и пилильщиков при среднесуточных 10–12 °C.

Россельхозцентр следит за грызунами на 40,7 тыс. га — численность ниже порога вредоносности. Зимой обработали 24,6 тыс. га, что удерживает популяцию под контролем. Мониторинг обеспечивает аграриев своевременными данными через минсельхоз края. Ставрополье удерживает лидерство по рапсу на юге России — 97% посевов в хорошем состоянии, несмотря на дефицит осадков (600–800 мм за сезон). Фермеры расширяют орошение, чтобы собрать 100+ тыс. тонн семян и укрепить экспортный потенциал.

Станислав Маслаков