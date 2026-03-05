Нижегородские приставы выдворили из РФ двоих африканцев

Граждан Республик Конго и Гана выдворили за пределы РФ сотрудники ГУФССП по Нижегородской области. Ранее оба мигранта из стран Африки были привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным правил въезда в РФ либо режима пребывания), сообщили в пресс-службе управления.

Теперь для нарушителей закрыт въезд в Россию на ближайшие пять лет.

Всего за два месяца 2026 года нижегородские приставы выдворили из РФ более 260 мигрантов-нарушителей. Большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, а также граждане Киргизии, Туркменистана и Грузии.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале Сормовский райсуд Нижнего Новгорода отказал аспиранту Нижегородского лингвистического госуниверситета имени Добролюбова, гражданину Конго Джембо Памбу Дестену Лионелю в оспаривании решения о выдворении из РФ.

Галина Шамберина