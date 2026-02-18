Гражданин Конго не смог оспорить в нижегородском суде решение о выдворении

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода отказал аспиранту Нижегородского лингвистического госуниверситета имени Добролюбова, гражданину Конго Джембо Памбу Дестену Лионелю в оспаривании решения полиции о выдворении из РФ. Об этом сообщили в суде 18 февраля.

Иностранец и его адвокат оспаривали постановление отдела полиции №8 от 30 января об административном правонарушении по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ...»).

Они указали, что истец проживает в РФ более 11 лет с соблюдением миграционного законодательства. В 2019 году он окончил Нижегородский строительный университет, затем получил дипломы магистра в области лесного дела и менеджмента в Нижегородском аграрно-технологическом университете (НГАТУ) и НГЛУ, с августа 2025 года является аспирантом НГЛУ. Работает он поваром у ИП Кузнецовой А. А., воспитывает несовершеннолетнего сына. Для семьи он является единственным источником дохода, так как супруга (тоже иностранка) находится в декретном отпуске.

Однако суд не нашел оснований для пересмотра или отмены решения. Он установил, что сроки действия визы и разрешения на временное проживание в целях получения образования (РВПО) истекли в декабре 2025 года. Из представленной справки НГЛУ следует, что руководство вуза неоднократно предупреждало аспиранта о необходимости получения РВПО и визы.

Ранее НИА «Нижний Новгород» сообщало, что семья иностранцев в ноябре 2025 года подала документы на вид на жительство. Со слов супруги, сотрудница миграционной службы заверила, что продлевать визу не нужно — справка о приеме документов на ВНЖ позволяет находиться в стране легально до 14 марта 2026 года.

Галина Шамберина