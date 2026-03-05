Порты Ирака опровергли сообщения об инцидентах в территориальных водах страны

Представители портов Ирака опровергают какие-либо инциденты с судами в навигационных проходах или территориальных водах страны. Об этом сообщает Иракское информационное агентство (INA).

«Морское сообщение осуществляется нормально и безопасно в соответствии с утвержденными оперативными планами и под постоянным контролем компетентных органов на местах»,— сообщили представители портов агентству.

Сегодня Reuters со ссылкой на заявление компании Sonangol Marine Services сообщил о возможном повреждении корпуса нефтяного танкера Sonangol Namibe, который стоял на якоре вблизи иракского порта Хор-аль-Зубайр. Рядом с судном якобы произошел взрыв после того, как к нему «приблизилась небольшая лодка».