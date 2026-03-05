Reuters узнал о возможном повреждении танкера при взрыве у иракского порта

Экипаж танкера Sonangol Namibe под флагом Багамских островов сообщил об утечке воды, что указывает на возможное повреждение корпуса судна. Танкер стоял на якоре вблизи иракского порта Хор-аль-Зубайр, когда рядом с ним произошел взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании Sonangol Marine Services.

«Небольшая лодка приблизилась к левому борту танкера, и вскоре после этого раздался громкий хлопок»,— указано в сообщении Sonangol Marine Services. По данным компании, несмотря на повреждение, судно устойчиво и находится на плаву.

В Sonangol Marine Services добавили, что судно не перевозило груз и сообщений о загрязнении окружающей среды не поступало. По словам источников Reuters, танкер направлялся к иракскому терминалу для погрузки 80 тыс. метрических т топлива.