Ставрополье нарастило квадрат

Ставропольский край построил более 1,8 млн кв. м жилья в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя. По объему введенного жилья край занял 16 место среди субъектов России и второе — по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Плановый показатель, утвержденный для региона, перевыполнен почти на 50%»,— отметил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Основная доля строительства пришлась на индивидуальное жилье — 1,1 млн кв. м. Многоквартирных домов возвели 727,3 тыс. кв. м.

Региональный проект «Жилье» выполнен на 26,2%. Согласно программе, к концу 2030 года в крае должно появиться более 8 млн кв. м недвижимости. За январь-февраль 2026 года в регионе уже построили 302 тыс. кв. м жилья. Плановый показатель на 2026 год составляет 1,3 млн кв. м.

На Ставрополье на сегодня одновременно строится 230 многоквартирных домов общим объемом около 3 млн кв. м. Лидером рынка является компания «ЮгСтройИнвест», которая возводит свыше 1 млн кв. м жилья. Такие данные содержатся в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), которую изучил корреспондент «Ъ-Кавказ».

Ставропольский край остается одним из наиболее активных регионов по жилищному строительству на юге России. Основная часть проектов сосредоточена в крупнейших городах региона.

Половина всех домов строится в Ставрополе, значительные объемы возводятся в городах КМВ — Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске, а также в Минеральных Водах и Невинномысске.

Рынок контролируют несколько крупных девелоперов, на долю которых приходится более половины всего строящегося жилья. Безусловный лидер — «ЮгСтройИнвест», реализующий 48 домов в Ставрополе и на КМВ. Объем строительства компании составляет около 1,1 млн кв. м, что равняется трети регионального рынка новостроек.

На втором месте, по данным ЕИСЖС, находится компания «Развитие-Юг» с 21 домом в Ставрополе и Пятигорске общим объемом около 300 тыс. кв. м. Среди крупных застройщиков также выделяется «Зольская ПМК-1», возводящая 14 домов в Пятигорске и Ессентуках на 170 тыс. квадратных метров.

«Стройград-КМВ» реализует 12 домов на КМВ и в восточной части края объемом 135 тыс. кв. м. «СК-Строй» строит 9 домов в Ставрополе на 95 тыс. кв. м. Еще около 10 локальных застройщиков в совокупности возводят около 800 тыс. кв. м жилья.

«Крупные застройщики сегодня задают темпы и стандарты развития жилищного строительства в крае. У них есть больше финансовых ресурсов для реализации долгосрочных проектов комплексной застройки с дворами, социальной инфраструктурой и благоустройством»,— комментирует риелтор из Ставрополя Дмитрий Поливанов.

Большинство проектов относится к комфорт-классу. В структуре предложения преобладают однокомнатные квартиры — 50-55% всех строящихся квартир, двухкомнатные составляют 30-35%, трехкомнатные — 10-12%. Средняя площадь однокомнатных квартир составляет около 36 кв. м, двухкомнатных — 55-60 кв. м, трехкомнатных — 70-75 кв. м.

«Большинство покупателей в Ставропольском крае выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Это наиболее доступный формат жилья, который подходит и для покупки первой квартиры, и для инвестиций. Поэтому девелоперы увеличивают долю таких квартир в новых проектах»,— поясняет эксперт.

По его словам, стоимость жилья различается по городам. Наиболее доступные новостройки — в Минеральных Водах и Невинномысске по 100-120 тыс. руб. за квадратный метр. В Ставрополе цена за квадрат составляет 110-140 тыс. руб. Самые высокие цены — в курортных городах КМВ. В частности, в Кисловодске стоимость квадратного метра в новостройках может достигать 250 тыс. руб.

«Это связано с традиционно высоким спросом со стороны покупателей на недвижимость в курортном регионе. Несмотря на высокие ипотечные ставки, продажи новостроек на КавМинВодах не просели. Спрос остается высоким как со стороны резидентов, так и со стороны жителей соседних регионов, Москвы, Севера, которые рассматривают приобретение жилья на КМВ как очень выгодную инвестицию»,— говорит риелтор Александр Макиян.

