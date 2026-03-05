Количество ПДС-счетов, открытых на Ставрополье, за 2025 год выросло в 2,5 раза

Количество счетов жителей Ставропольского края, открытых в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), за 2025 год выросло в 2,5 раза. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как уточнили изданию в пресс-службе, по итогам 2024 года в регионе действовало только 50,2 тыс. ПДС-счетов. Однако к концу минувшего года их количество выросло до 175,2 тыс. Ставрополье является третьим регионом юга России (среди субъектов ЮФО, СКФО и новых территорий) по этому показателю. Лидер среди «южан» – Краснодарский край, там кубанцы только в прошлом году открыли 268,3 тыс. ПДС-счетов, а всего к текущему моменту их оформлено 363,6 тыс. Второй в рейтинге идет Ростовская область.

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Сергей Жителев рост привлекательности ПДС поясняет государственной поддержкой и льготами, без которых крайне незначительная часть людей была бы готова заморозить свои средства на 15 лет.

«Главное – это софинансирование от государства, второе – это возможность использовать ранее замороженную часть накопительной пенсии и третье – это налоговый вычет НДФЛ от взносов. Люди пенсионного или предпенсионного возраста могут закрыть ПДС досрочно по достижении пенсионного возраста, что повышает удобство использования программы, так как деньгами можно без штрафов воспользоваться раньше», – поясняет эксперт.

Также, отмечает он, в ПДС сразу вступили финансово-грамотные граждане. Помимо этого, крайние два года рынок акций показывал слабость под давлением геополитической неопределенности, инструменты же с фиксированной доходностью, наоборот, стали привлекательнее на фоне роста ключевой ставки.

ПДС запущена с 1 января 2024 года. Программа предполагает возможность формировать накопления за счет софинансирования государства, добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с НПФ.

Вложения в ПДС защищены. Работу НПФ контролирует Банк России, который ежедневно мониторит их деятельность. Помимо этого, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность внесенных гражданами личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 млн рублей. В полном объеме защищены переведенные в ПДС соедства накопительной части пенсии, а также средства, полученные от государства по софинансированию, и доход от их инвестирования.

Михаил Волкодав