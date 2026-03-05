Росприроднадзор за год направил более 260 требований о доплатах за НВОС

В межрегиональном управлении Росприроднадзора, деятельность которого критикуют руководители полигонов ТКО, сообщили, что по действующему законодательству плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вредную для природы деятельность.

«Проверка правильности исчисления платы, полноты и сроков ее внесения специалистами межрегионального управления ведется на постоянной основе. В 2025 году природопользователям Нижегородской области было направлено 928 требований о предоставлении деклараций о плате за НВОС, 262 требования о доначислении и довнесении за НВОС в бюджеты бюджетной системы РФ, 1451 требование о предоставлении пояснений и исправлений деклараций», — сообщили в надзорном органе.

По результатам неисполненных в 2025 году требований в арбитражный суд Нижегородской области было направлено 18 исковых заявлений о взыскании платы за НВОС на общую сумму более 106 млн руб. Кроме того, за невнесение платы в установленные сроки предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафов на должностных и юридических лиц, предупредили в Росприроднадзоре. На данный момент в Нижегородской области было вынесено более 60 таких постановлений.

Иван Сергеев