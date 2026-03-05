В Ярославской области строймагазины начали отказывать детям в продаже краски

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал о случае отказа строительного магазина продавать несовершеннолетнему краску. Информация опубликована на сайте аппарата омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С соответствующим обращением к господину Бабуркину обратилась жительница Красноперекопского района Ярославля.

«Она пожаловалась, что ее сыну отказали в продаже краски в строительном магазине. Заявительница пояснила, что послала своего ребенка в строймаркет за покупками, поскольку в их квартире идет ремонт»,— указывается в сообщении аппарата.

При этом сыну заявительницы еще не исполнилось 18 лет. В регионе с 1 марта действует запрет на продажу горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей несовершеннолетним. Омбудсмен указал, что нужно активизировать информирование жителей о запрете.

Алла Чижова