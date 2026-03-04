В Ярославской области утвердили перечень запрещенных к продаже детям ГСМ

Постановлением правительства Ярославской области утвержден перечень горюче-смазочных материалов (ГСМ) и легковоспламеняющихся жидкостей, которые запрещено продавать несовершеннолетним. Документ губернатор Михаил Евраев подписал 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в перечень вошло 26 материалов и жидкостей. В списке ГСМ значатся автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные, гидравлические и трансмиссионные масла, пластичные смазки, амортизаторная, полиметилсилоксановые, охлаждающие для теплообменных систем, противообледенительные жидкости.

В перечень также вошли 16 легковоспламеняющихся жидкостей: технический этилцеллозольв, метилацетат, этилацетат, бутилацетат, уксусный ангидрид, каменноугольный и сланцевый толуол, растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов, уайт-спирит, изобутиловый технический спирт, технический хлорбензол, синтетический технический сероуглерод, технический ацетон, нефтяной бензол, нефрас-С 50/170, уксусный технический альдегид, технические эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 марта в Ярославской области вступил запрет на продажу ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей несовершеннолетним для защиты здоровья и профилактики терроризма. Исключение сделано для несовершеннолетних, имеющих право на управление транспортным средством. Им ГСМ продадут при наличии подтверждающего документа.

Штраф за продажу несовершеннолетним ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей составит 3 тыс. руб. для граждан, 30 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц (5, 50 и 200 тыс. руб. при повторном нарушении).

Алла Чижова