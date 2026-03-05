Россия вывезла из посольства в Иране женщин и детей, основной состав дипмиссии остается. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Целая партия буквально прошлой ночью пересекла границу с Азербайджаном и вылетела в Москву рейсом МЧС. В посольстве у нас остается основной состав — в основном дипломаты, мужчины», — сказал господин Руденко (цитата по ТАСС).

Агентство APA сообщает, что с начала военной операции США и Израиля из Ирана через Азербайджан выехали 249 россиян. Пограничная служба Азербайджана сообщила «РИА Новости», что Исламскую Республику покинули более 260 граждан России.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в странах Персидского залива находилось более 20 тыс. россиян. Авиакомпании начали вывозные рейсы туристов из РФ. Азербайджан, Армения и Туркмения также открыли погранпереходы для возвращения граждан России.