APA: почти 250 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля

С начала военной операции США и Израиля в Иране Исламскую Республику через границу с Азербайджаном покинули 249 россиян. Об этом пишет агентство APA.

Всего с конца февраля из Ирана через Азербайджан эвакуировали более 1,3 тыс. человек, уточнили в агентстве. Как сообщили «РИА Новости» в азербайджанской погранслужбе, из Исламской Республики выехали более 260 граждан России с начала конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию «Львиный рык» в Иране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В тот момент в регионе оставалось более 20 тыс. россиян. Авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы, в том числе из ОАЭ и Омана. Сегодня утром во Внуково приземлился очередной самолет «Победы» с российскими туристами из Дубая. Азербайджан, Армения и Туркмения также организовали погранпереходы для вывоза граждан РФ домой.