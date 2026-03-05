Франция направила в ОАЭ еще шесть истребителей Rafale

Франция направила в ОАЭ шесть дополнительных истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны. Об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

«У нас есть (истребители.—“Ъ”) Rafale, которые уже находились в ОАЭ. В рамках нашего соглашения в Эмираты были отправлены еще шесть»,— рассказала госпожа Вотрен радиостанции RTL.

Минобороны ОАЭ сообщило, что Иран ударил по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки. Также господин Барро сообщил, что истребители Rafale уже ликвидировали иранские БПЛА, летевшие в ОАЭ.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Под удары попали в том числе Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Страны Персидского залива заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

