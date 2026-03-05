Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Карачаево-Черкессии назначили трех мировых судей

В Карачаево-Черкесской Республике утвердили кандидатуру трех мировых судей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкессии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкессии

Мировым судьей судебного участка № 1 Зеленчукского судебного района стал Мустафа Биджиев Мустафа, мировым судьей судебного участка № 1 судебного района города Черкесск назначили Зураб Кондохов. Также Хусеин Семенов стал мировым судьей судебного участка № 7 судебного района города Черкесск.

Их назначили без ограничения срока полномочий.

Мария Хоперская

Новости компаний Все