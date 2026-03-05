Экспертиза вновь отклонила проект нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде

Госэкспертиза повторно отклонила проект строительства нового корпуса школы №118 в Московском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком строительства корпуса на улице Народной, 35 выступает МКУ «ГлавУКС». Проект за 16,5 млн руб. готовило ООО «Гражданпроект» из Пензы.

Как писал «Ъ-Приволжье», первое отрицательное заключение проект строительства этого пристроя получил в сентябре 2025 года.

Галина Шамберина